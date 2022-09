Medier: Dansk kvinde blev dræbt i Sydfrankrig af dansk partner

Tirsdag kom det frem, at en dansk mand er sigtet for drab i Frankrig. Offer var angiveligt hans danske hustru.

Det var liget af en dansk kvinde, der i weekenden blev fundet i et køleskab i en sydfransk by.

Det skriver Ekstra Bladet, der har erfaret det fra flere unavngivne kilder. Også den franske avis Nice-Matin skriver, at en nabo har beskrevet kvinden som dansk statsborger.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om en dansk kvinde med adresse i København.

En dansk mand er blevet varetægtsfængslet for drab i Frankrig, oplyste franske myndigheder tirsdag aften.

Den anholdte er angiveligt den afdøde kvindes mand.

Han er mistænkt for at have dræbt kvinden og forsøgt at skaffe sig af med liget i et køleskab.

Manden, der er i starten af 30'erne, blev tirsdag stillet for en dommer og er blevet varetægtsfængslet.

Han blev anholdt tidligt søndag, efter at politiet havde overvåget hans bolig i byen Mandelieu-la-Napoule, som ligger tæt på Antibes. Det skriver den regionale avis Nice-Matin.

To bekendte skal have gjort politiet opmærksom på manden, efter at han havde bedt dem om at transportere et køleskab til en losseplads.

Den mistænkte dansker sagde til dem, at han havde dræbt en hund, men de to hjælpere fik åbnet fryseren og fandt ikke blot en hund, men også liget af en kvinde, oplyste anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP tirsdag.

En obduktion søndag viste, at kvinden var blevet skudt.

- Ofret er ikke blevet formelt identificeret, men obduktionen tyder på, at det er den mistænktes kone, siger talsmænd for anklagemyndigheden. De understreger, at yderligere undersøgelser er ved at blive foretaget, lød det.

Det vides ikke, hvordan manden stiller sig til sigtelserne. Under en afhøring har manden ifølge anklagemyndigheden ikke givet nogen forklaringer.

I hjemmet fandt politiet flere ladte våben, kokain og hash samt en død hundehvalp i en fryser.

Politiet siger, at der ved en mentalundersøgelse af den sigtede ikke er fundet tegn på, at han ikke kan stilles for retten. Den sigtede har tidligere været i myndigheders søgelys på grund af dyremishandling.

/ritzau/