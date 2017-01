Public service er fundamentet i et demokratisk samfund

Uden politisk styrede medier vil der ikke være konkrete krav og forventninger, som udbyderne skal leve op til, og dermed ikke noget, vi som brugere kan italesætte og kommentere på, hvis forventningerne skuffes, skriver generalsekretær i Kirke & Medier

Er der en etisk problemstilling, der har haft svært ved at trænge igennem i 2016, og som bør komme på dagsordenen i 2017? Det har vi bedt medlemmerne af vores Etikpanel om at svare på. Denne gang er det generalsekretær i Kirke & medier, Mikael Arendt Laursen, der kommer med sit etiske ønske for det nye år.



Vi hører det hele tiden: Afskaf licensen. Nedlæg DR. Lad os vælge selv og kun betale for det, vi reelt bruger.



Der er sikkert meget, jeg ikke forstår, men når det gælder medierne, så undrer jeg mig særligt over, at så mange danskere åbenbart har svært ved at se værdien af, at vi i fællesskab betaler for nogle radio- og tv-stationer. Kun sådan kan vi være nogenlunde sikre på, at det, de sender, er værd at se og høre. Vi kalder det public service og betaler for det via licensen.



Det giver rigtig god mening, fordi public service er vores garant for mangfoldighed og dybde. Det er her, vi kan få de mest troværdige nyheder og danskproduceret indhold for alle aldre. Og det er her, der er plads til programmer om tro, eksistens og etik.

Uden stærke public service-udbydere, som står til ansvar over for politikerne og dermed os brugere, vil der gå noget værdifuldt tabt. Vi vil komme til at leve i en medieverden, hvor det er den stærkeste, der overlever, når seertal - og dermed reklamekroner - vil komme til at diktere alt indhold. Vores børn vil kun kunne se amerikanske tegnefilm og overfladiske tv-serier.



Er det bare en påstand? Overdriver jeg konsekvenserne af et medieudbud uden public service? Prøv at se programoversigterne for de kommercielle kanaler og sammenlign dem med det, som public service-kanalerne tilbyder. Der er stor forskel, når man kigger på mangfoldighed og dybde.



I en tid, hvor Connie Hedegaards public service-udvalg og en nyvalgt kulturminister begge stiller scenarier op, hvor DR skal beskæres, og det offentligt støttede medielandskab i det hele taget skal nytænkes ganske drastisk, er mit nytårsønske for 2017, at politikerne vågner op og tænker sig rigtig godt om.

Vi skal ikke tilbage til monopoltiden, og det kommer vi heller ikke, men vi skal værne om nogle kulturelle værdier, som vi aldrig vil kunne genskabe, hvis de én gang er brudt ned. De medier, som vi alle sammen betaler for via licensen, er med til at give os et fælles, kulturelt grundlag, som er vigtigt for et demokratisk samfund som det danske. Her kan vores helt særegne kultur få lov til at udvikle sig på en mangfoldig måde og berige fællesskabet. Her er der plads til eftertanke og fordybelse i en verden, hvor det ellers kan være en mangelvare.





Nu er public service i sig selv jo ikke er en garanti for godt indhold, selvom der laves medieaftaler og sættes klare forventninger op. Men public service er en garanti for brugerindflydelse, og det er uhyre vigtigt. I en udelukkende kommerciel medieverden vil det være endog meget svært at have en reel dialog med mediehusene, da fokus næppe vil være på at varetage breddens interesser. Og uden politisk styrede medier vil der ikke være konkrete krav og forventninger, som udbyderne skal leve op til, og dermed ikke noget, vi som brugere kan italesætte og kommentere på, hvis forventningerne skuffes.

Jeg har også et nytårsønske til public service-medierne, som selv er klar over, at de er under pres fra flere sider: Lev op til det formål, som I er sat i verden for. Tag ansvar for høj kvalitet og etik, mangfoldighed og dybde. Vi danskere må ikke være et sekund i tvivl om, at vi har brug for god public service.

Jeg håber på, at vi i 2017 vil få endnu bedre offentligt finansierede medier, som formår at samle befolkningen om gode oplevelser og væsentlig formidling af relevant stof. Og jeg er atter klar til at tage debatten om public service både med politikere og mediefolk i 2017.



Mikael Arendt Laursen er generalsekretær i KLF, Kirke & Medier