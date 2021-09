Medlemmer af Levakovic-familien dømt for tricktyveri

Tre mænd med efternavnet Levakovic og deres tante, der bærer et andet efternavn, er fredag blandt andet blevet kendt skyldige i en stribe tricktyverier mod ældre borgere ved Retten i Glostrup.

Straffens længde skal retten tage stilling til sent fredag eftermiddag.

Levakovicfamilien er kendt i offentligheden for, at stribevis af medlemmer gennem en årrække er blevet dømt for talrige forbrydelser.

Tricktyverierne i den aktuelle sag blev lavet ved, at de tiltalte udgav sig for at være fra kommunen. De påstod, at de kom for at hjælpe med at spritte af, og på den måde fik de adgang til de ældres boliger.

Flere af de ældre troede dog ikke på de tiltalte og forsøgte på forskellig vis, at få dem til at gå igen.

Det har flere af ofrene tidligere vidnet om i sagen, hvor det blev tydeligt, hvor voldsomme oplevelserne havde været for dem.

At det netop var ældre og svage borgere, at tricktyverierne gik udover, mener anklagemyndigheden, er en skærpende omstændighed.

På grund af ofrenes fremskredne alder og skrantende helbred var der flere af dem, der ikke kunne vidne i retten.

Og flere af dem havde svært ved at huske detaljerne omkring tricktyverierne.

Det er ikke alle 20 tricktyverier, de var tiltalt for at have begået, som de endte med, at blive dømt for. I visse tilfælde er det ifølge rettens overbevisning ikke bevist tilstrækkeligt, at de havde begået dem.

To af mændene - der ikke har dansk pas - vil anklagemyndigheden have udvist af Danmark til Kroatien.

I Retten i Glostrup argumenterer de to for, at de ikke har nogen tilknytning til Kroatien, og at deres børn bor i Danmark.

Anklagemyndigheden mener derimod, at de igennem deres henholdsvis 18 og 22 domme har vist, at de ikke vil være en del af det danske samfund.

En af dem forklarede da også for retten, at han ikke havde haft en job, siden han var 18 år gammel.

Yderligere bliver der argumenteret for, at de har hinanden, hvis de begge bliver udvist.

Og børnene kan de se ved hjælp af de tekniske hjælpemidler, der er til rådighed i dag. Det skal de alligevel, da de sidder fængslet, er anklagemyndighedens argument.

/ritzau/