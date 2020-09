Menighedsrådsvalg 2020

Det er blevet tid til valg i kirkens verden. Men hvordan foregår et menighedsrådsvalg egentlig? Måske overvejer du at stille op, men er usikker på, hvad det ville kræve, og hvilken forskel du kan gøre? Her på siden kan du blive klogere på alt, der har med menighedsrådsvalg at gøre. Du kan også orientere dig i menighedsrådenes værdikampe og følge med i menighedsrådsvalget 2020.