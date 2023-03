Menighedsrådsformand tog 90.000 kroner fra kirkekassen

Et menighedsråd på Lolland blev snydt af sin egen formand, der ad flere omgange overførte penge fra rådets konto til sig selv.

I alt løb det op i 90.927,87 kroner, som den 53-årige tidligere formand nu skal betale i erstatning.

Det afgjorde Retten i Nykøbing Falster mandag, hvor manden også blev idømt fire måneders betinget fængsel for mandatsvig. Den betingede dom har en prøvetid på et år og skal i udgangspunktet ikke afsones.

Overførslerne fandt ifølge anklageskriftet sted i 2018 og 2019. I alt var der rejst tale for over 114.000 kroner, men han blev frifundet for en del af beløbet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anklager Sofie Lund Salminen fortæller, at sagen blev opdaget, da der skulle laves regnskab for menighedsrådet. Det foretages af et eksternt revisionsfirma.

- Der kunne man ikke få det til at stemme. Det gav anledning til, at man dykkede lidt længere ned i transaktionerne og gennemgik kontoudtog.

- Så kunne man se, at der var nogle transaktioner, som man fra menighedsrådets side ikke kunne genkende, siger hun.

Den tidligere menighedsrådsformand var tiltalt for mandatsvig, da han misbrugte sin adgang som menighedsrådsformand til at begå svindlen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I forhold til mandatsvig vil jeg mene, at den rolle, som den tiltalte har i virksomheden, som er blevet unddraget penge, kan have betydning for strafudmålingen.

- Der er for eksempel forskel på, om det er menig mus på gulvet eller en administrerende direktør, der begår den svigagtige handling, fordi man ofte vil have et større ansvar som direktør, siger Sofie Lund Salminen.

Den 53-årige mand nægtede sig skyldig. Han har dog valgt at modtage dommen.

/ritzau/