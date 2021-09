22-årig modtager af Gade-prisen: Det gør mig tryg, at alt ikke er op til mig selv

Med en mor, der er konservatorieuddannet violinist, og en far, der har en tilsvarende uddannelse, blot med cello som sit instrument, er det ikke så mærkeligt, at David Munk-Nielsen er musikalsk. Men bemærkelsesværdig er han alligevel. Som blot femårig begyndte han at spille klaver, og allerede året efter optrådte han med sin første Chopin-vals. Det var i tv-udsendelsen ”Mig og min alder”, der handlede om hjernens udvikling. Siden har det ligget i luften, at han skulle være koncertpianist.