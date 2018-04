Aktuelle navne lager

Dansk børnelæge modtager vigtig tysk forskerpris

Klaus Bønnelykke fra Dansk Børne Astma Center modtager Klosterfrau Award

Klaus Bønnelykke, 40 år, læge og forsker ved Dansk Børne Astma Center på Gentofte Hospital, har ved en ceremoni i Bremen, Tyskland, fået tildelt den prestigefyldte Klosterfrau Award. Med prisen følger 225.000 kroner.

Han modtager prisen som fremragende og lovende ung forsker inden for børnelungesygdomme. Klaus Bønnelykkes forskning er baseret på kliniske kohorte-studier, hvor børn følges tæt fra fødslen og op gennem barndommen for at forstå de underliggende sygdomsmekanismer. På den måde har Klaus Bønnelykke været med til at afdække flere genetiske risikofaktorer for sygdommene, og resultaterne er udkommet i nogle af de mest ansete internationale videnskabelige tidsskrifter. FOTO

Afløsere til Afghanistan

Thea Bräuner-Møller og Dorte Mundbjerg rejser 27. april til Afghanistan for at afløse lederne af KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion.

Dorte Mundbjerg skal som en del af hendes diakonuddannelse afløse på KFUMs Soldaterhjem i Camp Bastion. Hun rejser sammen med Thea Bräuner-Møller, der har været i Afghanistan flere gange som leder af KFUMs Soldaterhjem. Sammen skal de to ikke blot lave kage og bage kage til udsendte soldater, men også holde banko, filmafter, daglig aftensang på KFUMs Soldaterhjem. Den 27-årige Thea Bräuner-Møller bor i København og er ved at uddanne sig til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Dorte Mundbjerg har i de seneste tre måneder været i praktik på KFUMs Soldaterhjem i Varde.

De to afløser Simon Søvndal og Ragnar Hentze Rasmussen frem til 24. maj, hvor de to piger rejser tilbage til Danmark med rygsækken fuld af oplevelser og indtryk. TO FOTOS

Lægeforeningens ærespris til overlæge

Lægeforeningens fornemste pris, Barfred-Pedersen æresgaven, er på Lægeforeningens årsmøde givet til ledende overlæge Erik Jylling, speciallæge i anæstesiologi og tidligere formand for AC og Yngre Læger. Han får prisen for sit store engagement i sundhedsvæsenets udvikling.

Barfred-Pedersen æresgaven er indstiftet af godsejer Georg Barfred-Pedersen. Den er uddelt hvert år på Lægeforeningens årsmøde siden 1945. FOTO

Nyvalg til Fremtid og Håb

Fremtid og Håb, der arbejder for at give gadebørn i Sumbawanga i Tanzania en bedre tilværelse, har afholdt årsmøde.

Der var tak til Caroline Gadsbøll og Fritz Kristiansen for deres medvirken i bestyrelsesarbejde, som sluttede ved dette årsmøde.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Irena Nyholm, Hedensted og Per Clausen, Vejle. Medens der var genvalg til Jens Kruse, Vejle.

Bestyrelsen konstituere sig sidst i maj måned. FOTOS af Irena og Per

Hermed navnenyt:

Professor Herman Autrup fra Aarhus Universitet er netop blevet hædret på Society of Toxicologys årsmøde i Arizona, USA. Her modtog han prisen Education Award. En pris han får, fordi han i en lang årrække har arbejdet med at sikre, at uddannelsesniveauet for toksikologer på verdensplan fortsat er højt. Toksilogi er forskning om gift- og kemiske stoffer.

Professoren har blandt andet været med til at etablere toksikologiske kurser og pensum på Aarhus Universitet, og han har været vejleder for mere end 200 toksikologistuderende i sin karriere.

I øjeblikket er han desuden præsident for Den Internationale Union for Toksikologi (IUTOX), medredaktør af Society of Toxicologys videnskabelige tidsskrift og medredaktør af en miljø-og arbejdsmedicinsk lærebog i Danmark. FOTO

Pris til læge på Holbæk Sygehus

Afdelingslæge på Gynækologisk Afdeling, Per Larsen, har fået Uddannelsesprisen 2014 af Yngre Læger i Region Sjælland for sin store pædagogiske klogskab og gode måde at supervisere på.

Lokal ildsjæl vinder teaterpris

I forbindelse med den landsdækkende teaterfestival, der i år fandt sted i Holstebro, modtog teaterformidler Torben Nielsen fra Grønnegades Kaserne, Kulturcenter prisen som Årets Børneteaterarrangør 2014. Prisen blev givet til Torben Nielsen med begrundelsen, at han laver børneteater for dem det drejer sig om nemlig børnene. Prisen blev uddelt af Sammenslutningen af teaterproducenter.

Torben Nielsen har arbejdet med børnekultur og teater i mere end 20 år. FOTO

Ny professor undersøger liv blandt stjernerne

Kai Finster er udnævnt til professor MSO i Astrobiologi ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Kai Finster (f. 1961) kommer oprindelig fra Tyskland. Han er uddannet mikrobiolog, dels ved universitetet i Mainz og dels ved Aarhus Universitet, som han kom til i 1985 for at tage sin kandidat- og efterfølgende ph.d.-grad i 1993. Efter en række ansættelser på forskellige forskningsprojekter blev han i 1999 ansat som lektor på Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. FOTO

Forsker fra Aarhus modtager millionbevilling

Vi lever længere og længere. Mænd lever i gennemsnit 77,3 år og kvinder 81,6 år. Og netop fordi livet er blevet længere, er der flere og flere danskere, som udvikler Parkinsons sygdom, Alzheimers eller andre sygdomme, hvor hjernen og dens funktioner ligeså langsomt bliver brudt ned.

Morten Schallburg Nielsen fra Aarhus Universitet har netop fået seks millioner kroner fra Lundbeckfonden til at forske i, hvordan molekyler transporteres fra blodet og ind i hjernen. Håbet er, at forskningen på sigt kommer patienter med blandt andet Parkinsons og Alzheimers til gode. FOTO

Flot international ærespris til migræneforsker

Migræneforsker Jakob Møller Hansen fra Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital modtager Harold Wolff-John Graham Award: An Award for Headache/Facial Pain Research.

Jakob Møller Hansen har været tilknyttet Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital siden 2004 og både skrevet ph.d. og indledt sine postdoc-studier her. Han har de seneste år arbejdet som postdoc i Los Angeles, hvor han i samarbejde med forskere fra University of California i Los Angeles (UCLA) har beskæftiget sig med kliniske studier af mekanismer af betydning for migræne-aura.

Jakob Møller Hansen modtager prisen under årsmødet i det amerikanske neurologiske selskab (American Academy of Neurology), som bliver afholdt i Philadelphia i slutningen af april 2014. Årsmødet er verdens største kongres for neurologer. FOTO?

Ny ledende overlæge på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens

Jette Seidelin har været overlæge på Kvindeafdelingen i Horsens igennem de seneste 1 ½ år og har de seneste måneder været konstitueret i stillingen som ledende overlæge.

På Kvindeafdelingen kommer Jette Seidelin til at varetage ledelsen af 110 ansatte sammen med chefjordemoder Jeanette Ziska og oversygeplejerske Tina Pasgaard. Kvindeafdelingen omfatter kvindesygdomme, graviditet og fødsler.

Jette Seidelin blev speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2003 og har siden arbejdet inden for dette felt. Igennem en længere årrække fungerede hun bl.a. som afdelingslæge på Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet med tilknytning til det gynækologiske onkologiske område.

Jette Seidelin er oprindelig født og opvokset i Horsens og er nu efter 30 år uden for byen vendt tilbage. I dag bor hun i Klejs ved Juelsminde. FOTO

Projekt om lægemidler og smertelindring ved kræft får Roblon Prisen

Det 27-årige forskertalent Jeppe Nørgaard Poulsen fra Aalborg Universitets Institut for Medicin og Sundhedsteknologi får Roblon Prisen 2014 på 100.000 kroner for et speciale om cellebaseret screening af lægemidler til smertelindring ved kræftsygdomme.

Prisen uddeles af Roblon Fonden til et fremadrettet og nyskabende speciale af høj kvalitet, hvor resultatet vurderes at kunne få afledte konsekvenser for fremtidig forskning eller beskæftigelse. FOTO