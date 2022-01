Avisens rorgænger og langtidshukommelse har sagt farvel

I de store gamle skibes tid var rorgængeren en aldeles afgørende person. Ét var kaptajnens ordrer fra oven om den overordnede kurs, noget andet var, hvem der specifikt styrede skuden uden om skærene. Det var som regel en garvet, vejrbidt, piberygende person, hvis tone og sprogbrug over for matroserne ikke altid egnede sig for sarte ører, men som kendte farvandet, kunne læse et søkort og var en ansvarsfuld person, man gerne ville betro fartøjet til.