Belejringen af Sarajevo blev holocaust-overlevers værste minde

Greta Ferusic overlevede to af Europas største tragedier, først holocaust og mange år senere den fire år lange belejring af Sarajevo under borgerkrigen i Bosnien. Nu er den 97-årige arkitekt død

Få mennesker har været så tæt på to folkedrab, som Greta Ferusic havde. Hun menes at være den eneste, der både har overlevet nazisternes udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau og den fire år lange belejring af Sarajevo i Bosnien-Hercegovina; den længste belejring af en by i moderne krigshistorie. Begge traumer gjorde, at hjemmet fik en særlig betydning for hende, og som døende nægtede hun at komme på hospitalet og blev i sit hjem til det sidste. Hun døde som 97-årig i sidste måned.