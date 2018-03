Bladmand, præst og folkekirkens udenrigsminister

På sin egen stilfærdige facon var tidligere sognepræst og formand for Kristeligt Dagblads bestyrelse Johannes Langhoff med til at bringe den indtil da isolerede danske folkekirke i kontakt med kirker i andre lande. Nu er han død, 97 år

”Kirkens Front” var titlen på et af besættelsestidens illegale blade, som i de sidste krigsår trodsede tyskernes censur for at informere danskerne. En del af de informationer, som nåede frem til læserne, stammede fra telegrammer fra Ritzaus Bureau, som ikke måtte offentliggøres i Kristeligt Dagblad, men som en ung teologistuderende, der skrev lidt til avisens bagside, opsnappede på redaktionen og bragte videre.