Danmarks nye ugle er på størrelse med en kaffekop

Da en lille ugleunge tittede frem fra et træ i Midtjylland, var det sensationelt. Det er nemlig første gang, at spurveuglen yngler i Danmark. Derfor stod ugleekspert Klaus Dichmann klar og tittede tilbage. Sammen med to andre ornitologer har Klaus Dichmann skemalagt den sidste tid, så de på alle tidspunkter af døgnet har kunnet holde øje med træet og dets nye beboere.

Spurveuglen findes typisk i Norge, Sverige og Finland, men har nu også sluttet sig til de danske ugler, som tæller otte arter med denne nye tilføjelse.

“Det er en sensation, fordi den aldrig nogensinde har ynglet i Danmark. Det er det, der er så fantastisk. Det er sådan noget, man går og drømmer om,” siger Klaus Dichmann, som er Dansk Ornitologisk Forenings ugleekspert.



Ornitologer har holdt øje med spurveuglerne siden marts, og nu har yngleparret fået seks ugleunger på vingerne. Uglerne er fundet i Gludsted Plantage i Midtjylland, men de tre ornitologer er de eneste, som kender til træets præcise placering, da de ønsker at beskytte det nye ynglested, forklarer Klaus Dichmann:



“Det har vi gjort sindssygt meget ud af den her gang. Ornitologerne er jo super interesserede. Hvem vil ikke gerne se sådan en spurveugle? Men allerede i foråret, da han (spurveuglehannen, red.) blev hørt synge, var der jo omkring 30-40 ornitologer om dagen, der stod ude på vejen og holdt øje med, om den sang. Det er nok til, at uglerne forsvinder igen. Så vi blev enige om, at hvis de ynglede, så ville vi simpelthen ikke sige hvor til nogen som helst.”



De tre ornitologer har blandt andet fået råd og vejledning fra tyske eksperter til overvågning og beskyttelse af den lille ugle. Spurveuglen er en af verdens mindste uglearter. Den er på størrelse med en stær og dermed ikke meget større end en kaffekop:



“Altså, den er ganske lille. Den kan ligge i ens hånd sådan en fuldvoksen ugle, og så er den dagaktiv i modsætning til de fleste andre ugler, som er nataktive. Så den her ugle kan du se jage om dagen,” siger Klaus Dichmann.

På trods af uglens størrelse kan den nedlægge byttedyr, som er næsten lige så store som den selv. På menuen findes blandt andet bogfinker, drosler og smågnavere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spurveuglen er Europas mindste ugleart, og den er aktiv både om dagen og om natten. Foto: Klaus Dichmann

Spurveuglen kan kendes på det kraftfulde kald, som den bruger til at opretholde territoriet. Der er dog ikke helt enighed om, hvordan man bedst karakteriserer kaldet. Mange beskriver det som “cykelpumpekaldet”, fordi det efter sigende lyder, som hvis du lægger tommelfingeren på en gammeldags pumpe og presser luften ud. Det er Klaus Dichmann dog ikke enig i. Han kan ikke høre cykelpumpen.

Det, som overrasker ham mest, er, at ynglestedet er så tæt på jorden. Kun 95 centimeter oppe i træet yngler spurveuglen.



“Normalt yngler de i seks-syv meters højde, så det kan godt være, at det her er det laveste, man nogensinde har set,” siger Klaus Dichmann.