Dansk mindretalspolitiker vil indtage det tyske parlament med nordiske løsninger

For første gang i 60 år stiller Sydslesvigsk Vælgerforening op til et tysk forbundsvalg. For det nordligste Tyskland bliver for sjældent hørt, mener spidskandidaten Stefan Seidler

Lige syd for den dansk-tyske grænse har et vikingeskib sat sejl og rettet kursen mod Berlin. Kaptajnen er Stefan Seidler, der stiller op til det tyske forbundsdagsvalg som spidskandidat for mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Skibet er lastet med nordiske løsninger på tyske udfordringer og ikke mindst løftet om at skabe politisk opmærksomhed for Tysklands i alt fire nationale mindretal. Herunder især det danske og det frisiske i Sydslesvig. Under sloganet ”Mission Bundestag” forbereder Stefan Seidler et symbolsk vikingetogt til det tyske parlament for at gøre op med den politiske og økonomiske skævvridning, som han mener, hersker mellem især det nordlige og sydlige Tyskland.