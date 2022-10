På lilleskolen i Køge mødte Henrik Sveidahl en passioneret musiklærer, der tændte en passion for musik i ham. Siden førte det til en karriere som musiker og siden 2005 til virket som rektor for Rytmisk Musikkonservatorium i København. Mandag fylder han 60 år

De studerende forhindrer rektor på Rytmisk Musikkonservatorium i at blive alt for boomer-agtig

Henrik Sveidahl hører stort set ikke musik i sin sparsomme fritid, og hvis han gør, er det som regel ”virkelig enkel musik med en arkitektonisk renhed”. Til gengæld hører han musik stort set hele dagen på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen i København, hvor han siden 2005 har været rektor.

”Jeg bliver jo udfordret helt vildt af de studerende. Det er en af gaverne ved at arbejde med uddannelse; man kan ikke gro fast og blive en vaskeægte boomer. Så håber jeg bare, at de ikke opdager, hvordan min pladesamling ser ud, for den er virkelig boomer-agtig,” siger han, der mandag fylder 60 år.