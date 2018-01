Initiativrig kommunikatør skal fremover være de udsatte kristnes stemme

René Brocelius Ottesen bliver fra den 1. februar ny generalsekretær i den internationale missionsorganisation Åbne Døre

For 53-årige René Brocelius Ottesen har det altid været både en stor provokation og en motivation for at hjælpe, at der er folk i verden, som ikke frit kan få lov at praktisere deres kristne tro. Denne todelte følelse bliver fremover en fast del af hverdagen for den forhenværende præst, efterskoleforstander og kommunikationschef, når han den 1. februar tiltræder som generalsekretær hos Åbne Døre. Han overtager posten efter Jørn Blohm Knudsen og bliver dermed den internationale missionsorganisations øverste leder i Danmark.