Jødisk skoles bestyrelsesformand hædres

36-årige Benjamin Kramarz har fået en ærefuld titel som ”Mosebogens brudgom” for sit engagement i det jødiske samfund i Danmark. Han fremhæves som en drivende kraft i forandringerne på den jødiske skole Carolineskolen

Hvert år markerer den jødiske menighed i København den dag, hvor hele læsningen af de fem Mosebøger var afsluttet, og læsningerne begynder forfra med en læsning fra første del af 1. Mosebog. Det skete i sidste uge, og 36-årige Benjamin Kramarz læste på hebraisk fra Toraen første del af 1. Mosebog. At det var netop ham, der fik lov at læse denne passage, var langtfra tilfældigt. Det er en tradition i menigheden i Krystalgade, sådan som det også er i mange andre jødiske menigheder verden over, at et mandligt medlem af menigheden udpeges til at foretage denne læsning og får titlen Chatan Bereshit, hvilket kan oversættes til ”Mosebogens brudgom”. I år valgte synagogens forstanderskab at udnævne Benjamin Kramarz til Chatan Bereshit for at takke ham for hans store engagement i Det Jødiske Samfund i Danmark de seneste år.

”Benjamin Kramarz lægger et enormt arbejde i vores samfund på mange måder. Han er meget aktiv i synagogen, hvor han er en af de trofaste deltagere i gudstjenesten, og han har også gennem nogle år fungeret som synagogeforstander. Desuden har han og hans hustru været aktive med at arrangere børnegudstjenester og familiefrokoster. Endelig har han de sidste fire år været formand for bestyrelsen på Carolineskolen, og her har han lagt en indsats, der stort set svarer til et fuldtidsjob, selvom det er frivilligt arbejde, og han ved siden af har et krævende karrierejob og en familie med tre små børn,” siger overrabbiner Jair Melchior.

Overrabbineren fremhæver desuden, at Benjamin Kramarz løser de mange opgaver uden at gøre noget særligt væsen af sig eller fremhæve sig selv på nogen måde.

”Han er beskeden og brokker sig aldrig. Han får bare tingene gjort,” siger overrabbineren.

Benjamin Kramarz selv begrunder sit engagement i Det Jødiske Samfund med, at han er opdraget med at gøre en forskel der, hvor han kan og har muligheden.

”Det har jeg lært hjemmefra, og så har jeg også gået på John F. Kennedy School of Government på Harvard University, som jo er opkaldt efter en mand, der er kendt for citatet om ikke at spørge, hvad ens land kan gøre for en, men hvad man selv kan gøre for sit land. Uden at det skal lyde højtravende, er det vel omtrent samme tankegang, jeg er opvokset med. Så jeg finder det naturligt at engagere mig i menigheden og det jødiske liv, også for at sikre, at mine egne børn kan få en fremtid som jøder i Danmark,” siger han.