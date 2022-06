Beskriv en scene fra din barndom?

"Min far var præst, og jeg kan huske, at jeg havde en forestilling om, at jeg som voksen skulle sidde som en ensom mand på bagerst række i kirken. Det var vel udtryk for en lidt uambitiøs forestilling om ens voksenliv, for det er jo et meget ufarligt sted at sidde på bagerste række i kirken. Måske tænkte jeg også, at jeg i hvert fald ikke kunne gøre noget forkert der. Men jeg blev jo siden hevet godt op fra den bagerste række, kan man sige."