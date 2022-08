Hvad er det vigtigste, der er sket i dit liv de seneste år?

En af de mest uventede ting var at få tjansen med at lave morgensang med Ole (Kibsgaard, red.) i en tid, hvor alt var lukket ned og usikkert (i 2020 under coronanedlukningerne, red.). Det blev til 294 morgener, hvor vi sang danskerne ud af sengen, og en næsten 10 måneder lang ansættelse for mit vedkommende. Så længe har jeg aldrig været ansat før.