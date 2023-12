Det gjorde Adam Price ked af det, når hans forældre valgte arbejdet over ham. Som voksen tager han sig selv i at begå samme fejl

Hvis man spørger manuskriptforfatter og tv-kok Adam Price om, hvem han er, hvis han ikke må tale om sit arbejde, vil han sige, at han først og fremmest er et lidenskabeligt menneske.

Og den beskrivelse har han i høj grad fået med sig fra sit ophav. Som søn af de to feterede skuespillere, John og Birgitte Price, var den unge Adams opvækst præget af passion og skabertrang, som smittede af på både ham og storebror James.

Men at være barn ud af en 300 år gammel kunstnerslægt har også en slagside. For den store kærlighed til arbejdet gjorde konkurrencen for forældrenes udelte opmærksomhed hård. Og Adam Price lærte, at den energi, man giver til sit arbejde, den tager man andre steder fra.

Adam Price har arvet sine forældres lidenskabelige tilgang til at arbejde, men det har også spændt ben for ham i hans voksenliv. Foto: Kristeligt Dagblad

Som voksen har han selv oplevet at bruge lidenskaben som en undskyldning for sin egen dårlige opførsel over for sine børn og tidligere partnere.

Noget Adam Price selv mener er værre, end hvad hans forældre gjorde. For i modsætning til dem har han selv oplevet sorgen over at blive valgt fra til fordel for deres arbejde.

Sørine Gotfredsen ønsker glædelig jul i årets sidste afsnit af "Sørine & Livskraften". Foto: Kristeligt Dagblad

Hør afsnittet af “Sørine & Livskraften”, hvor Adam Price i anledning af julen også fortæller om sit forhold til højtiden.

Vært: Sørine Gotfredsen.

Idé, tilrettelæggelse, klip og redaktør: Frederik Meldgaard Lauridsen. Produktionsassistent: Amalie Lyngby Cloos.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med at lytte, er du velkommen til at kontakte kundeservice eller skrive en mail til abonnement@k.dk