Digteren, der helst vil tale om fugle

Peter Nielsen har levet som fuldtidsforfatter siden 1983. Han kan ikke forestille sig et liv, hvor han ikke skriver digte, og han finder inspiration i interessen for fugle. I dag fylder han 70 år

Stilfærdig storslåethed. Ordene har en anmelder engang brugt om en digtsamling af Peter Nielsen. Men de kunne egentlig lige så godt være blevet sagt om Peter Nielsen selv. For den fugleinteresserede digter fra Hinnerup har ikke bare en stilfærdighed over sig, men også en sagte storslåethed.

I historien om Peter Nielsen, der nu fylder 70 år, er det dog stilfærdigheden, der træder tydeligst frem, og det er den, der gør, at han i dag er kendt som den reserverede digter fra Hinnerup. Her, nord for Aarhus, har han boet med sin hustru, Anni Nielsen, siden sine 20’ere, og det er her, deres tre, nu voksne, børn er vokset op.