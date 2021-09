”Dødshjælps-lægen” holder gang i medierne på femte år

Svend Lings blev landskendt som lægen, der rådgiver personer om at begå selvmord. Han er dømt i by-, lands- og senest Højesteret, der i 2019 stadfæstede Østre Landsrets dom på 60 dages betinget fængsel for medvirken til to selvmord og et selvmordsforsøg. Samme år blev han ekskluderet af Lægeforeningen, og han er frataget sin autorisation som læge.