Ellen Arentsen blev 106 år: At hun ikke fik realeksamen var en livslang sorg

Ellen Arentsen ville gerne have gået længere tid i skole, men det var der ikke råd til. Hun uddannede sig senere til sygeplejerske, og den faglige identitet var så vigtig for hende, at hun som 106-årig stadig var medlem af Dansk Sygeplejeråd