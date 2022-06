Der er blevet mere tid til at forene kunst og grøn omstilling i den meget aktive kunsthistoriker og tidliger rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi Else Marie Bukdahls liv. Søndag fylder hun 85 år

Hvad er det vigtigste, der er sket i dit liv de seneste år?

Jeg har haft mere tid til at arbejde med forskellige organisationer, både kristne og ikke-kristne, som gør et stort arbejde uden for vores grænser. Jeg har været formand og senere medlem af Trampolinhuset, som desværre ikke kan fortsætte sine aktiviteter for at hjælpe flygtninge.