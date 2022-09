Bjarne Sloth Christiansen, der er kendt af mange under sine initialer B.S., lærte i 2000’erne danskerne, at en ægte mand balancerer det hårde med det bløde. I dag fylder han 70 år

Som ung i Oksbøl, dengang Bjarne Slot Christiansen stadig gik under sit fulde navn, uddannede han sig til elektriker, men allerede som 20-årig fik han en ny titel, der skulle definere resten af hans karriere og offentlige identitet: jægersoldat.

”At være jæger er som at opfylde et kald, fordi man gerne vil gøre noget for sit land og for vort demokrati,” sagde han til Morgenavisen Jyllands-Posten i 2002.