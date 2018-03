En digital pioner på kirkelig grund

Folkekirken er i dag både på Facebook, Instagram og Twitter. Men de første spæde skridt for kirken online blev taget af sognepræst Gunnar Bach Pedersen, som i morgen fylder 70 år

I dag er internettet et afgørende medie for alle organisationer, der ønsker at nå bredt ud til den danske befolkning. Men virkeligheden var en anden, da Gunnar Bach Pedersen i 1997 begyndte at bygge hjemmeside på domænet folkekirken.dk og dermed var blandt de første, der førte folkekirken ind i den digitale tidsalder.

Det hele begyndte i 1980’erne, da han blev sognepræst i Enghave Kirke i København i 1987, hvor han havde embede frem til sin pension i 2014.