En teolog, der både forstår unge og økonomi

Forstander Robert Bladt ser det som Børkop Højskoles opgave at klæde unge mennesker på til kristenlivet i modsætning til mange andre højskoler, der er i vidt omfang er blevet sekulariseret, som Kristeligt Dagblad beskrev i går

At kristendom er kommet til at spille en mindre rolle på højskoler, har man kunnet læse i flere medier den seneste tid. Et af de steder, hvor man har holdt fast ved den klare kristne identitet, er den indremissionske Børkop Højskole mellem Vejle og Fredericia. Her blev Robert Bladt ansat som forstander i 2016, og hans livsmission er at bidrage til at udruste og danne unge mennesker med det kristne budskab. Han er dog ikke bleg for at indrømme, at mødet med højskolen har været udfordrende.