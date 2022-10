Erik Meier Carlsen så en gruppe danskere, ingen andre ville se

For godt 20 år siden skrev journalist Erik Meier Carlsen en bog, der ændrede den måde, vi ser på det politiske danmarkskort på.

Han var nemlig den første til at sætte ord på det fænomen, der skulle introducere en ny farve til det danske, politiske landskab: den gule farve, der i nyere tid har været synonym med Dansk Folkeparti. I 2000 udgav han bogen “De overflødiges oprør”, som beskrev en voksende frustration blandt især mandlige arbejdere, der følte sig misforstået og dårligt repræsenteret af politikerne. De var skeptiske over for eliten og skeptiske over for indvandringen. Politikerne på Christiansborg tog ikke denne gruppe alvorligt, skrev Meier Carlsen dengang.