Et liv med bogstaver

Maria Hirse, forfatter og medvært fra TV 2s Lykkehjulet, fylder 40 år i dag. Hun er samtidig i gang med at skrive sin niende bog

Hun blev landskendt som bogstavvenderen i TV 2s mangeårige succesquiz Lykkehjulet, hvor hun var fra 1995 til 2001 var vært sammen med Bengt Burg, Keld Heick og i programmets sidste sæson med Lars Herlow.

Men Maria Hirse har også vendt bogstaverne i sit eget liv så eftertrykkeligt, at hun efterhånden har skrevet otte bøger, der mere eller mindre tager udgangspunkt i hendes egne erfaringer med blandt andet mobning, selvmordsforsøg, anoreksi og deraf følgende hjertetilfælde.

Maria Hirse styrkede som ung sit selvværd gennem deltagelse i skønhedskonkurrencer. Hun blev blev Miss Denmark i 1993 og deltog herefter i skønhedskonkurrencen over dem alle, Miss Universe, uden dog at vinde. Hun har desuden haft en international modelkarriere med arbejde i både Hongkong og Japan. Undervejs udviklede hun en alvorlig spiseforstyrrelse, der fik hende til at vende hjem til Danmark igen. Senere skiftede hun spor og kørte i seks år Lykkehjulet for TV 2 og havde i nogle år bagefter også andre værtsroller på både TV2 og TV3. Samtidig med tv-arbejdet uddannede hun sig som psykoterapeut med speciale i netop spiseforstyrrelser.

I dag er Maria Hirse færdig med tv og bor i Charlottenlund med sin datter på 13 år, som hun har sammen med sin tidligere samlever, mangemillionæren Peter Asschenfeldt, og sin søn på syv år, som hun fik i sit ægteskab med tv-manden Jacob Mejlhede. Hun skriver lige nu på sin niende bog, der udkommer til februar og handler om kvinder og hjerteproblemer.

Og i øvrigt hedder hun nu Mariia Hirse med to ier. Hun skiftede navn for nogle år siden efter et væddemål om 1000 kroner, men overvejer kraftigt at gå tilbage til Maria igen.

/ritzau/