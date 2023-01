Et tab for brasiliansk litteratur: Nelída Pinon udfordrede brasilianerne med sex og engle

Den brasilianske fodboldlegende Pelés død har trukket overskrifter verden over, mens det er gået mere ubemærket hen, at Brasilien i december også har sagt farvel til en af landets største forfattere. Nélida Piñon døde i en alder af 85 år på hospital i Lissabon i Portugal den 17. december. I 1996 og 1997 var hun den første kvindelige præsident for Brasiliens største litterære akademi, Akademiet for Bogstaver, ABL.

“Det er et tab for brasiliansk litteratur. Hun var nok den største nulevende forfatter i landet,” siger den nuværende præsident for ABL, Marvel Pereira, i et interview med den brasilianske nyhedskanal Globonews.