Et trøstende brev fra en præst hjalp Bodil Kornbek, da hun sagde farvel til Kristendemokraterne

Hun har altid brændt for at hjælpe samfundets mest udsatte, men da karrieren som formand for Kristendemokraterne sluttede, gik Bodil Kornbek selv en svær tid i møde. I dag fylder hun 60 år.