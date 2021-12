Finn Larsen har arbejdet under 18 forskellige kirkeministre. I dag fylder han 75 år

Som nyuddannet jurist fra Københavns Universitet i 1973 gik Finn Langager Larsen med det samme i gang med at søge arbejde. Han var gift og havde et barn, så der skulle nogle penge ind på kontoen. Han fik hurtigt et job som advokatfuldmægtig på prøve, men lønnen var lav, så Finn Langager Larsen satte sig for at få et job i centraladministrationen, hvor der var overenskomst og højere løn. I løbet af en uge var han til samtale på tre stillinger, og Kirkeministeriet indkaldte ham til en samtale nummer to, hvor departementschefen ved samtalens afslutning spurgte, om han kunne begynde den kommende onsdag. Det sagde Finn Langager Larsen ja til, og han blev i Kirkeministeriet frem til sin pensionering i januar 2012.