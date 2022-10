Rolf Bagger har hele livet selv valgt alverdens arbejdspladser og hjembyer til og fra. Med alderen er de ufrivillige afskeder dog blevet flere og flere for forfatteren, som i dag fylder 85 år

Forfatter Rolf Bagger: At blive ældre er at tage afsked med det, man vokser fra

"Jeg er glad for at have gjort ting, jeg ikke kunne."

Budskabet kommer fra et parcelhus i den nordjyske landsby Tornby. Afsenderen er forfatter og fødselar Rolf Bagger, og titlerne er to af mange, som beskriver den i dag 85-åriges brogede karriere.