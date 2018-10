Forkærlighed for dem de andre ikke vil lege med

Michael Nørgaard er konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, og arbejder blandt andet på at få sat de frivillige i spil. I morgen fylder han 40 år

Michael Nørgaard har været med til at sætte gang i initiativet Break, der er en klubform og et samarbejde på tværs af de to organisationer Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) og Indre Missions Ungdom. Break har som mål at klæde de frivillige, som arbejder med juniorer og teenagere, på til opgaven og inspirere dem til at gøre overgangen fra junior til teenager god.

Michael Nørgaard er som konsulent i DFS ansvarlig for Sjælland, Lolland og Falster, bortset fra Hovedstadsområdet, hvor en kollega arbejder. I sit område er han knyttet til forskellige lejre, blandt andet Havnsølejren, Søndagsskoleborgen Feddet og en lejr på Nordsjællands Efterskole. Særligt på lejrene er der mange unge ledere, der selv har været glade brugere af lejrene som børn.

Disse unge ledere ligger ham meget på hjerte. Derfor er han også involveret i og underviser på Ungledertræning på Sjælland. Her udklækkes kommende ledere til lejre og klubber, som han kører rundt til og hjælper.

”Jeg startede selv i børneklub som barn, og da jeg blev for gammel til det, fortsatte jeg som ung leder, både på lejr og i klub. Senere blev jeg lejrchef på forskellige lejre på Sjælland og var formand for Sorøkredsen, dengang den var der,” fortæller Michael Nørgaard.