Formand for katolsk bibliotek: Bøgerne missionerer

Helge Clausen er en af Danmarks mest vidende, når det gælder den katolske kirkes historie. Det har biblioteket i Det katolske Bispedømme i København nydt godt af. Nu træder han tilbage som formand for bibliotekets bestyrelse

”Det skrevne ord er den bedste missionær”. Sådan lyder titlen på en doktorafhandling om de pavelige bibliotekers historie i Danmark fra 1536-1962, i dansk oversættelse. Afhandlingen er skrevet af Helge Clausen, som i 2005 fik doktorgraden i kirkehistorie ved Det Pavelige Akademi for Teologi i Kraków i Polen.

I afhandlingen beskriver han, hvordan en bogsamling, som en spansk gesandt efterlod, da han forlod København i 1600-tallet, udviklede sig til Det katolske Bispedømme Københavns bibliotek, Sankt Andreas Bibliotek.

Biblioteket, som rummer over 50.000 bind – heraf mange, der ikke findes på andre biblioteker i Danmark – modtager et væld af henvendelser fra mennesker, der søger viden om den katolske kirkes lære og historie. En del af dem får formodentlig aflivet nogle fordomme, og for nogle bliver en af bibliotekets bøger muligvis et skridt på vejen mod en konversion til katolicismen.

Det er seniorforsker, mag.art., ph.d. og doktor i historie Helge Clausen ret overbevist om, og bøgernes funktion som ”missionærer” er en af årsagerne til, at Helge Clausen siden 2006 har været formand for bestyrelsen i Sankt Andreas Bibliotek.