Suzanne Bjerrehuus fylder 70: Fra nummerpige til bramfri religionskritiker

Suzanne Bjerrehuus’ liv har ført hende vidt omkring, og i dag er hun mest af alt kendt for at være en meningsdanner og debattør, der især sætter religion under lup. I dag fylder hun 70 år

Det er svært at se, at Suzanne Bjerrehuus i dag fylder 70 år. Den åbenmundede kvinde siger, hvad der passer hende, og det er især på Facebook, at den skarpe islamkritiker deler sin mening med sine næsten 34.000 følgere. Hun er ikke bleg for at tage de svære debatter, og det er især udlændingepolitikken, der fylder meget i hendes debathjerte, selvom hun er kendt for sine skarpe meninger om alt, der interesserer hende, fra prostitution til politik. For Suzanne Bjerrehuus har beskæftiget sig med lidt af hvert i sit liv.