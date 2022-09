Greenpeaces generalsekretær er en pragmatiker – som har været arresteret “20-30 gange“

Generalsekretær for Greenpeace Norden, Mads Flarup Christensen, er introvert, organiseret og altid klar med et excelark. Og så har han været arresteret gentagende gange i løbet af sine 30 år i Greenpeace. På torsdag fylder han 50 år

I en baggård i Øgadekvarteret i Aarhus lå i 1990’erne et par garager fulde af dykkermasker, gummibåde og klatregrej. Det var her, det hele startede for Mads Flarup Christensen – i et miljø med højt til loftet og unge mennesker, der var villige til at blive arresteret for miljøsagen. Mads Flarup Christensen adskilte sig fra mange af de andre aktivister ved at være mere pragmatisk end følelsesladet, hvilket hurtigt fik ham forfremmet til aktionskoordinator i Greenpeace – en organisation, som han kom til at dedikere stort set hele sit arbejdsliv til.

Mads Flarup Christensen kommer ikke fra en aktivistisk familie, men havde politisk interesse med hjemmefra. Som barn kom han i skole med trøjer med slogans som “Pas på min jord, til jeg bliver stor” og Greenpeaces pingvinlogo på skoletasken. Han holdt sig opdateret med et omhyggeligt arkiv af udklippede avisartikler, og da han i gymnasieundervisningen lærte om ozonlaget, besluttede han sig for at blive aktivist.