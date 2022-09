Lars Hedegaard kan ikke blot sidde i haven uden at forholde sig til samfundet, og det kostede ham næsten livet. Mandag fylder han 80 år

Lars Hedegaard har aldrig været bange for at sige sin mening. Heller ikke, når den falder andre mennesker for brystet. Eller når den bringer ham selv i problemer.

Da han i slutningen af 1980’erne var chefredaktør for Dagbladet Information, lagde han sig ud med den venstrefløj, han selv – i hvert fald dengang – tilhørte, da avisen bragte en række afslørende artikler om Blekingegadebanden og den voldsparathed, som fandtes i det stærkt venstreorienterede miljø omkring gruppen.