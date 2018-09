Han gav menighedsrådene en ny profil

Flemming Kramp skulle egentlig være skolelærer, men nåede i stedet at bære titler som missionær, general- sekretær i Dansk Missionsråd og formand for Landsforeningen af Menighedsråd. Han blev 84 år

Tidligere på året tog Flemming Kramp og hans kone Inger turen fra Sjælland til Jylland for at deltage i et gensynsmøde for tidligere missionærer for det daværende Sudanmissionen. Med sig havde han en pose med tre efterhånden slidte og flossede bøger, som omhandlede missionsarbejde og kristne radiostationer i Afrika, og som blev foræret til hans ven fra tiden som missionær Niels Thure Krarup.

Den pensionerede journalist og redaktør tog gladeligt imod posen, hvis indhold nu ligger på hans skrivebord.

”Der ligger de som minde om et helt usædvanligt menneske, der uden videre uddannelse inden for feltet viste sig at have et voldsomt fint talent for at lede,” siger han.

Flemming Kramp plejede egentlig ikke at deltage i de tidligere missionærers arrangementer i Jylland, og Niels Thure Krarup havde derfor en fornemmelse af, at besøget i år kunne handle om at se de gamle venner en sidste gang. Og det blev også det sidste gensyn, for i denne måned, den 7. september, døde den 84-årige tidligere generalsekretær for Dansk Missionsråd og formand for Landsforeningen af Menighedsråd, efter længere tids sygdom.

Flemming Kramp voksede op i Bagsværd ved København og blev uddannet folkeskolelærer i 1956. Han nåede dog kun at virke som lærer i få år, hvorefter livet som missionær for Sudanmissionen – i dag Mission Afrika – kaldte. Han ledte blandt andet et radiostudie i Nigeria og kom senere til Etiopien, hvor han blev souschef på stationen Radio Voice of the Gospel.

Flemming Kramp beskrives som en fantastisk leder og et lattermildt og beskedent menneske, der ikke gjorde meget væsen af sig, men altid blev headhuntet til nye opgaver.