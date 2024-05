Han mistede sin kæreste og var i sit livs sorg, da hans svigermor gav ham en opsang: Dagen efter sendte Søren Huss blomster som tak

Livet kører på skinner for musiker Søren Huss i 2007.

Han stortrives i rollen som nybagt familiefar og rejser Europa rundt med succesbandet Saybia.

Sammen med bandet befinder han sig i Stockholm en kold decemberdag, da han får et opkald, som ændrer han liv for altid.

Valby Politi fortæller ham, at hans kæreste og datter Ronja har været ude for en højresvingsulykke på vej til datterens vuggestue.

Kæresten er død, mens Ronja ligger på operationsbordet og er hårdt kvæstet.

Flere uger efter hændelsen udskrives hun fra intensivafdelingen på Rigshospitalet.

Den efterfølgende tid er Søren Huss' liv præget af enorm sorg over tabet af kæresten.

Det er han i så høj grad, at han glemmer at være der for sin datter. Til sidst bliver svigtet så omfangsrigt, at Ronjas mormor en dag bliver nødt til at tage affære.

Hun giver Søren Huss en opsang, der ender med, at han smider hende ud af huset.

Dagen efter sender han hende en kæmpe buket blomster med ordende "Tak".

Opsangen bliver vendepunktet for Søren Huss, som langsomt finder vej ud af mørket. Alt sammen med datteren i centrum.

I dette afsnit af "Sørine & Livskraften" taler de også om, hvordan man tilgiver sin egen utilstrækkelighed, og hvorfor Søren Huss fortsat kæmper med at turde lade sig selv være glad.

Sørine Gotfredsen mener, at alle mennesker har skygger inden i, som kan gøre, at vi ender i depression. Det fortæller hun om i "Sørine & Livskraften.

