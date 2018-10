Han kæmpede for, at alle fik en fair behandling

Torben Goldin er i både dommerembeder og som retspræsident ved Retten på Frederiksberg flere gange gået i clinch med politikere, der blandede sig i verserende retssager. I dag fylder han 70 år

Et tilfælde var det, at Torben Goldin, der i dag fylder 70 år, skulle beskæftige sig med det juridiske. Med ”fremragende” karakterer fra Aurehøj Statsgymnasium i matematik, fysik og kemi var kemiingeniør for ham nemlig det naturlige valg.

”Men der var kun én pige og måske 500 drenge på årgangen. Så efter en måneds tid fandt jeg ud, at sådan en uddannelse var mit liv for kort til,” siger han og griner:

”Så jeg skiftede til jura.”

Det var altså ikke et kald, som gjorde, at Goldin i 1973 stod med papirer på, at han var uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Alligevel skulle beslutningen vise sig at blive begyndelsen på en omfangsrig karriere.

Først som dommerfuldmægtig i Næstved og Hanstholm. Senere havde han også dommerembeder ved flere byretter i Hovedstads- området, og i begyndelsen af 1990’erne var han en af undersøgelsesdommerne i Tamilsagen. Inden han sidste år gik på pension, nåede han også at bestride posten som retspræsident ved Retten på Frederiksberg i 10 år.

I løbet af sine mange år med det juridiske i fokus, er det særligt en ting, der kendetegner Torben Goldin: de stålfaste holdninger. For den lovgivende, dømmende og udøvende magt skal holdes adskilt. Det har han altid ment, og adskillige gange har han måttet forsvare magtens tredeling. Eksempelvis da forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) kommenterede en byretsdom i Aalborg, og da Peter Skaarup (DF) bakkede politifolk op, der brokkede sig over, at tre kolleger blev dømt for vold. Politikerne må gerne blande sig i den offentlige debat, mente han, men kører en sag ved domstolene, skal de tie. Viser det sig, at de efterfølgende er uenige i dommen, kan de ændre loven. Det er nemlig det, politikerne, ikke dommerne, kan. Men magtens tredeling skal overholdes.

Hans optræden i den offentlige debat har dog samtidig affødt kritiske røster, blandt andet da han i 2014 anfægtede, at politikere som Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard og Venstres Inger Støjberg ytrede sig i sagen om den såkaldte boghandler fra Brønshøj, Sam Mansour, der blev idømt fire års fængsel for opfordring til terror. Det danske statsborgerskab mistede han ikke, og politikerne mente, at det var forkert. Men kritikken fra Goldins side betød, at han af flere blev beskyldt for at være tilhænger af sharialovgivning.