Han tror på fortællingens kraft

Folkeskolelærer, højskoleforstander, valgmenighedspræst, fortæller og forfatter. Arne Ørtveds liv har budt på mange muligheder for formidling, og han har grebet dem alle. Det gør han stadig, selv om han nu fylder 80 år

Til sommer er der stor fest i den gamle remise i Brande. Det er Arne Ørtved og hans hustru, tidligere fængselspræst Dorte Ørtved, der inviterer til fødselsdag for at fejre, at de fylder 150 år tilsammen. Arne Ørtved fylder 80 år i dag, og hans hustru fylder 70 år lidt senere på året. Det bliver fejret med en stor fest for familien – de i alt 6 børn, 10 børnebørn og snart 2 oldebørn – og for venner, heraf mange fra lokalområdet i Brande, hvor Arne Ørtved var sognepræst fra 1984 til 2005.