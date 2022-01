Hans-Jørgen Schanz var en marxistisk kultfigur. Men til sidst måtte han søge svar andetsteds

Det var i begyndelsen af 1980'erne, at det hele ramlede.

Alle havde i et årti efter studenteroprøret på universiteterne i 1968 haft Karl Marx på hjernen, og særligt én gren havde vundet indpas blandt studentermarxisterne i Danmark: Kapitallogikken. Og hvis der var en, som på det tidspunkt var garant for de teorier, som det her drejede sig om, så var det Hans-Jørgen Schanz, der siden blev professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Torsdag den 27. januar døde han i en alder af 74 år.

Det var værket fra 1973 med den mundrette titel: “Til rekonstruktion af kritikken af den politiske økonomis omfangslogiske status”, der for alvor cementerede han status som noget nær en guru blandt studentermarxisterne på Aarhus Universitet i en sådan grad, at der nærmest dannede sig en kult omkring ham.

Bogen fra 1973 var ganske vist "sindssygt kompliceret skrevet og sindssygt svær at forstå," som Nils Gunder Hansen, der er professor ved Syddansk Universitet, anmelder i denne avis og mangeårig beundrer af Schanz, siger det.

"Men den var også god. Mange teoretikere formulerede sig lidt dunkelt og tåget. Men Hans-Jørgen Schanz formulerede sig meget præcist og skarpt, bare på et højt abstraktionsniveau. Den bog gjorde ham til en kultfigur for den teoretiske del af studenterbevægelsen," siger Nils Gunder Hansen.

Slagtersønnen fra Als

Der var ellers ikke meget marxistisk teori i Hans-Jørgen Schanz’ barndom på Sydals i årene efter Anden Verdenskrig, selvom hans familie agtede uddannelse og viden højt. Faderen var slagter og kreaturhandler, mens moderen stod i butikken. Hans-Jørgen Schanz voksede op som ældste søn i en flok på fire, men det lå ikke til højrebenet, at han skulle overtage sin fars gesjæft. For han var meget syg som barn, hvilket hændeligt nok var det, der ansporede ham til at få læst en masse.

"Siden jeg var fem år, blev jeg indlagt to til tre gange om året på grund af meget voldsomme astma-anfald. Jeg lå på sygehuset en eller to uger ad gangen, og dengang vidste man ikke noget om astma og allergi, så de mente, jeg var nervøst anlagt. Det var ikke særlig rart at ligge dér helt alene, væk fra mine venner og mine forældre, men jeg fik læst en masse bøger,” som han fortalte i et interview i 2015.

I gymnasiet hed forfatterne Proust, Joyce og Dostojevskij, og hvem der ellers beskæftigede sig med de store eksistentielle spørgsmål. Og når gymnasieklassekammeraterne gik til bageren for at købe wienerbrød, gik han i stedet i boghandlen for at købe Gyldendals uglebøger om filosofi og samfundsfag.

"Hans tendens til næsten alvidenhed blev grundlagt tidligt. Allerede dengang læste han forfattere som Kafka og Hermann Hesse,” fortalte Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole, som har kendt Hans-Jørgen Schanz siden gymnasiedagene i Sønderborg, til et portræt af Schanz her i avisen i 2018.

Studentermarxismens kollaps

Da Hans-Jørgen Schanz i 1967 søgte ind på på Aarhus Universitet, blev det ved det nyoprettede idéhistorie. Det var grundlagt af Aarhus-filosoffen Johannes Sløk, som Hans-Jørgen Schanz skulle få et nært fagligt forhold til. Studietiden begyndte året før studenteroprøret, og her blev den unge Schanz interesseret i at kigge nærmere på den tænker, alle oprørerne refererede til: Karl Marx.

Hjemvendt fra et studieophold i Frankfurt i 1971, kastede han sig for alvor over Marx’ kapitalismekritik og placerede sig solidt på toppen af marxistisk kapitalteori med medfølgende akademisk gurustatus. Men som sagt så ramlede det.

"Det, der sker i begyndelsen af 1980’erne, er, at hele studentermarxismen kollapser," forklarer Nils Gunder Hansen.

"Bevægelsen har på en måde udstedt nogle løfter om, at vi med marxistisk teori ville kunne forstå virkeligheden på en anden og mere raffineret måde. Og særligt vil kapitallogikken kunne forny alle de andre videnskaber. Men de løfter kan ikke indfries. Og det er lidt med teori, som det er med politik. Hvis der er en regering, der ikke kan indfri sine løfter, bliver den stemt ud til sidst," siger Nils Gunder Hansen.

En ny vej

Så hvad gør man som kultfigur i spidsen for en bevægelse, der viser sig at føre ingen vegne? Bliver man stående og forsvarer sin position til sine dages ende? Eller forlader man sin post og søger sine svar andetsteds? For Hans-Jørgen Schanz blev svaret det sidste.

De marxistiske filosoffer blev ikke revet ned fra bogreolen, men de fleste af dem veg pladsen for andre tænkere som Heidegger og Hanna Arendt. Og også de mere religiøse som Løgstrup og Luther. For "man skal være åben overfor det mysterium, at verden overhovedet er - i stedet for kun at ville undersøge, hvad verden er", som sagde han i 2015 om sin akademiske rejse væk fra svarene i den marxistiske kapitallogik. Med årene blev idéhistorikeren således mere og mere optaget af det religiøses plads i det moderne samfund, hvilket tydeligt afspejles i titlerne på hans bøger fra henholdsvis 2008 og 2017: ”Modernitet og religion” og slet og ret ”Ånd”.

På tværs af hele virket som forfatter, universitetsforelæser og foredragsholder endte Schanz som ”den mest markante dansker inden for filosofi og idéhistorie siden Sløk", som kollegaen fra Aarhus Universitet Hans Hauge formulerede det i 2018.

Hans-Jørgen Schanz efterlader sig hustruen Elsebeth Aasted Schanz, museumsinspektør og leder af Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By, samt to voksne døtre.