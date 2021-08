Hos kapelmesteren går leg og disciplin hånd i hånd

For et år siden tiltrådte Carsten Seyer-Hansen som kapelmester for Københavns Drengekor og kantor ved Københavns Domkirke. På onsdag kan han fejre 50-årsfødselsdag med en lang arbejdsdag og en aften med kortspil med vennerne i Aarhus, hvor han gennem 17 år opbyggede domkirkens stærke korprofil

På onsdag fylder Carsten Seyer-Hansen 50 år, men han har ikke tid til at sidde længe over morgenkaffen, for den runde fødselsdag falder sammen med hans ugentlige arbejdsdag på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor han er lektor i klassisk korledelse. Når den lange arbejdsdag på konservatoriet er slut, har han dog inviteret et par af sine gamle venner fra Aarhus ud på et glas og et spil kort. Desuden har han arrangeret en lille fejring med kollegerne fra Aarhus Domkirke, hvor han er kantor, og fra Sankt Annæ Gymnasium, hvor han er korleder. Gymnasiet ligger ikke langt fra det gamle hus i Valby i København, som Carsten Seyer-Hansen går og bygger om på – med god gavn af de håndværkskompetencer, hans tømreruddannede far har givet videre til ham.