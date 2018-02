Hun har altid elsket ord og tv

Den succesfulde manuskriptforfatter bag ”Ørnen” og ”Livvagterne”, Mai Brostrøm, er datter af litteraten Torben Brostrøm og vokset op i et hjem fuld af ord. I dag fylder hun 60 år

Hvor der ikke hang malerier, stod der reoler med bøger. I sådan en lejlighed i hjertet af København voksede Mai Brostrøm op med sammen med sin far, forfatter og professor Torben Brostrøm, moderen Kirsten Brostrøm og sine to søskende.

Sammen med faderen havde hun en leg, hvor de gik rundt i stuerne og læste på bogrygge. Han hjalp hende med at stave sig gennem bogtitler og forfatternavne, og allerede i en tidlig alder kendte hun adskillige forfattere og deres bøger. Hun husker, at det allerførste ord, hun lærte at stave til, var ”Gruppen”. En bog af Mary McCarthy.