Hun helmer aldrig i kampen for udsatte børn

Læge May Olofsson fik et skånselsløst slag, da hun blev fyret fra sit livsværk med at forebygge rusmiddel- skader hos børn. Men nu er hun i gang med nye initiativer, der skal hjælpe de svageste børn

Det er Danmarks grand old lady inden for forebyggelse af rusmiddelskader hos børn, som fylder 75 år i morgen. May Olofsson opfandt modellen for de regionale familieambulatorier, der i dag varetager omsorgen for landets mest sårbare gravide og opfølgningen på deres børn, og hun var selv overlæge og leder af flagskibsafdelingen på Hvidovre Hospital indtil 2014.

Men så blev hun afskediget. Og hvis noget overhovedet kan trumfe de oplevelser, hun har haft med at hjælpe udsatte kvinder og deres børn, så var det, da hun pludselig blev forhindret i at udføre dette livsværk.

”Hvis noget har gjort indtryk i mit liv, så er det det. At tæppet blev trukket væk under fødderne på mig, mens jeg havde gang i noget så vigtigt som at arbejde for samfundets allerdårligste børn. Jeg blev tvunget til at svigte mange mennesker og hele det arbejdsfelt,” siger hun.

Med kraft og følelse i stemmen. For historien om morgendagens fødselar kan dårligt skilles fra hendes indsats som læge: May Olofsson er selve personificeringen af sit felt.

Hun var initiativtager til og leder af Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader for Børn, og hun stod bag Dansk Familieambulatorie Database, hvor lægerne blandt andet kunne dokumentere, at færre børn blev født med rusmiddelskader som følge af indsatsen. Hun har modtaget Børns Vilkårs Heinild-pris, Red Barnets Børnerettighedspris og Lægeforeningens prestigefyldte Barfred Pedersens Æresgave.