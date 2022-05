Få dage efter at fire børn mistede deres mor i en skolemassakre, døde deres far af et hjertestop. Irma Garcia skal huskes som en, der ofrede sit liv for sine elever, siger familiemedlem

Hun var som en mor for sine elever. Irma Garcia døde, da hun forsøgte at skærme dem i skoleskyderi

Vidner så den 48-årige skolelærer Irma Garcia forsøge at skærme sine 4. klasse-elever, inden hun selv blev skudt og dræbt i et klasseværelse på en skolen Robb Elementary School i byen Uvalde i Texas sidste uge. Sammen med sin kollega Eva Mireles og 19 børn blev hun dræbt af den 18-årige gerningsmand Salvador Ramos, der var brudt ind på skolen og begyndte at skyde. Salvador Ramos blev dræbt af en betjent fra en grænsepatruljenhed.

Tragedien for Irma Garcias fire børn blev endnu større, da deres far og Irmas mand gennem 24 år, den 50-årige Jose Garcia, kaldet Joe, faldt om og døde af et hjerteanfald to dage efter massakren. Han havde netop været til en mindehøjtidelighed for sin kone og de andre dræbte, da han mistede livet, og parrets fire børn i alderen mellem 13 og 23 år blev gjort forældreløse.