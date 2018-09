Hver dag var en gave – og et skridt mod Himlen

Efter 82 år med kørekort er den tidligere manufakturhandler og politiker Arne Engell-Kofoed ankommet til Himlen. Han blev 100 år

Hver aften foldede Arne Engell-Kofoed sine hænder og sagde tak til Gud. For den pensionerede manufakturhandler og bornholmske politiker betragtede hver dag som en gave.

Som ung var han tæt på at dø under Anden Verdenskrig. Dengang – i 1943 – var han nygift, og selvom han både blev indkaldt som soldat mod tyskerne og senere russerne på Bornholm, var det en skarlagensfeber, som nær havde kostet ham livet. Men Arne Engell-Kofoed overlevede og kunne i maj fejre 100-årsfødselsdag med hele sin store familie omkring sig i Østermarie, hvor han også var født. Kun krigen fik – kortvarigt – Arne Engell-Kofoed til at flytte væk fra sin elskede klippeø.

I 1943 blev han gift med Ethel Elleby, som døde i 2003 kort før parrets diamantbryllup. Sammen fik de fire børn – herunder Kristeligt Dagblads brevkasseredaktør Annette Due Madsen. Siden er der også kommet 14 børnebørn og 32 oldebørn til.

De sidste 15 år levede han således som enkemand, men han ikke var ked af at være chauffør for sin store familie. Selv som 100-årig boede han nemlig i eget hus og med kørekort på 82. år.