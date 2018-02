Prins Henrik bisættes: I dag vil organisten spille enkelt

Organist Jakob Lorentzen var 11 år, da han første gang virkede som organist ved en gudstjeneste. I dag er han organist og kantor ved prins Henriks bisættelse

Ser man organist og kantor Jakob Lorentzen, 49 år, ved orgelbænken, er der flere ting, man vil undre sig over. Sådan vil det også være i dag, tirsdag, hvor han er organist og kantor ved prins Henriks bisættelse i Christiansborg Slotskirke i København. Han benytter ikke koralbogen, som de fleste organister har opslået foran sig, men siger, at han har harmonierne i sig. Han har salmebogen foran sig, når han spiller, og kan ikke spille uden at synge med på salmerne. Og sådan vil det også være i dag, for Jakob Lorentzen kan lide at være en del af den kirkelige handling og være med til at pege hen på noget, som er større.