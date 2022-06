Hvad er det vigtigste, der er sket i dit liv de seneste år?

Det var, at jeg sidste år i september holdt op som advokat efter 55 år. Det var en beslutning, som jeg måtte føre ud i livet, men den gav sig selv. Før eller senere skal alt have en ende. Jeg har haft de mest fantastiske oplevelser som advokat, så jeg kan ikke sige, at jeg ærgrer mig over noget, men jeg indrømmer, at jeg savner det. Det var stort.