For Sven Ove Gade var det lidt af en tilfældighed, at han skiftede spor fra økonom i Industrirådet til chefredaktør på en formiddagsavis. Men han fortryder, at han ikke indledte sin tredje karriere som forfatter tidligere. Her besvarer Gade, som fylder 85 år i morgen, en række store spørgsmål om livet