Jørgen Elklit har hjulpet demokratiet på vej over hele verden. Nu fylder han 80 år

Hans viden om valg har bragt Jørgen Elklit til Sydafrika, Nepal, Irak, Mongoliet og et væld af andre lande for at afvikle demokratiske valg. Onsdag fylder professoren og valgforskeren 80 år

En tid som den, vi står i nu, er særligt interessant for Jørgen Elklit. Fra sit hjem i en gammel, istandsat præstegård mellem Göteborg og Stockholm følger den pensionerede professor i statskundskab den danske folketingsvalgkamp tæt. Adspurgt, om han glæder sig mest til sin 80-årsfødselsdag, hvor noget af hans familie kommer på besøg fra Danmark, eller til folketingsvalget, tøver han.

“Ej, det kan man ikke svare på. Det at være sammen med min familie er jo stort, men at fylde 80 er noget, der bare sker af sig selv. Man bliver 80, hvis man bliver gammel nok. Men folketingsvalget og den spænding, der knytter sig til det, specielt denne gang med de mange partier, der kommer og blander sig og sikkert komplicerer en regeringsdannelse, gør jo, at det bliver et rigtig spændende valg, som jeg glæder mig til at følge. Så det kan jeg altså ikke svare på,” siger han.